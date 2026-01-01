Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово

Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею

Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона

«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»

Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)

Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так

Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало

Сняли за копейки, а получилось не хуже «Интерстеллара»: 6 «копеечных» sci-fi фильмов с рейтингом 7.1+ на IMDb

Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»

Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание