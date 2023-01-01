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Тучи покидают небо
Тучи покидают небо, 1959: актеры и роли
Тучи покидают небо
1959 / СССР
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7.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Тучи покидают небо, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Жуков
Nikolay Zhukov
Николай Поленков
В ролях
Бариат Мурадова
Мурадхан Кухмазов
Абдурашид Максудов
Abdurashid Makhsudov
Сона Мурадова
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