Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Голос травы. Чудо в краю забвенья
Голос травы. Чудо в краю забвенья, 1992: актеры и роли
Golos travy
Голос травы. Чудо в краю забвенья
1992 / Украина
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Голос травы. Чудо в краю забвенья, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
В ролях
Раиса Недашковская
Rayisa Nedashkivska
Ольга Сумская
Olha Sumska
Нелли Савиченко
Nelė Savičenko
Сергей Тарасов
Sergejs Tarasovs
В прокате
Премьеры
Онлайн
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Шазам!: Ярость богов
Рецензия
Отзывы
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Ее заветное желание
Рецензия
Отзывы
2020, Япония, анимация, драма, мелодрама
Любовь-Морковь. Восстание машин
Отзывы
2023, Россия, комедия
Приключения аргонавтов
Отзывы
2022, Франция, приключения, анимация, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»