Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Медея" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легионер Легионер
Киноафиша Фильмы Легионер Легионер, 1998: актеры и роли
Legionnaire Легионер 1998 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Легионер, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер МакДональд Питер МакДональд Peter McDonald
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Стивен Беркофф Стивен Беркофф Steven Berkoff Николас Фэррел Джим Картер Джим Картер Jim Carter Даниэль Кальтаджироне Даниэль Кальтаджироне Daniel Caltagirone Джозеф Лонг Joseph Long Дэвид Хейман Дэвид Хейман David Hayman Адевале Акинойе-Агбаже Адевале Акинойе-Агбаже Adewale Akinnuoye-Agbaje Ана Софренович Ana Sofrenović
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши