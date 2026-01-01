2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
2019, США, боевик, фантастика
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
2026, Россия, боевик, фантастика
2026, Россия, семейный, фэнтези
2008, США, фэнтези, мелодрама
2026, США, приключения, драма
2026, Россия, фэнтези, семейный
2026, Германия / США, ужасы, боевик
2026, США, ужасы, триллер
2026, Россия, исторический, драма
В октябре убираю с дачи всего пару вещей – мыши не лезут в дом всю зиму: и никакие отпугиватели не нужны
3 капли на втулку — и в туалете всегда пахнет свежестью как в лесу: работает в 5 раз лучше покупных освежителей
«Ты что, извращенец? — Хуже»: сможете продолжить фразы, которые фанаты «Невского» знают наизусть? (тест)
«Денег нет, работы нет... Зато тест есть!»: угадаете, где «Невский», а где другой детектив? Будет ой как непросто
«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся
Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?
В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры
Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»