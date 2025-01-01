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Киноафиша Фильмы Преданный друг

Преданный друг

Predannyy drug 18+
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О фильме

«Преданный друг» – мелодраматическая картина от украинского режиссера Киры Волковой, повествующая о трудностях выбора и крепкой дружбе. Любителям сентиментального кино мы рекомендуем смотреть этот фильм онлайн. В центре картины – классический любовный треугольник. Миша и Игорь в юности не разлей вода: и совместная учеба, и общее веселье. Настоящая крепкая мужская дружба. Вскоре общего у друзей становится слишком много, в числе прочего – прекрасная девушка Инна, с которой друзья познакомились в институте. Веселая и общительная героиня чувствует себя превосходно в окружении двух симпатичных кавалеров, однако дружба втроем постепенно перерастает в сложный и запутанный любовный треугольник, единственный выход из которого – выбор. Инна же колеблется и не знает, кому из молодых людей отдать предпочтение. Друзья понимают, что дружбу необходимо сохранить, и решают не видеться больше с девушкой. Идут годы, судьба раскидывает героев по разным городам, но тут они как-то встречаются, и выясняется, что прежнее не забыто и конфликт на самом деле не разрешен…

Страна Украина
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2008
Производство Film.ua
Другие названия
Predannyy drug, Преданный друг
Режиссер
Кира Волкова
В ролях
Анатолий Пашинин
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
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