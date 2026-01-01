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О персоне
Фильмография
Михаил Сафронов
Mikhail Safronov
Киноафиша
Персоны
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Mikhail Safronov
Дата рождения
21 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Биография Михаила Сафронова
Родился 21 января 1975 года. Москва, СССР (Россия).
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8.2
Короче, план такой
(2023)
7.3
Струны
(2021)
6.9
Компромат
(2022)
Фильмография Михаила Сафронова
6
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драма, боевик, приключения
2025, Великобритания
6.5
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криминал, драма
2024, Россия
5.4
Спасти единственного сына
драма, триллер
2023, Россия
8.2
Короче, план такой
комедия
2023, Россия
5.1
Буран
Buran
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
6.9
Компромат
Kompromat
драма, триллер
2022, Франция
7.3
Струны
драма, музыка
2021, Россия
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Тварь
Tvar
триллер, мистика, ужасы
2019, Россия
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