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Портрет женщины в красном Портрет женщины в красном
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Портрет женщины в красном, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Анна переехала в большой город из глухой провинции, чтобы стать хирургом. Она хорошо учится и заканчивает ординатуру, и мечта девушки сбывается – Анна становится отличным доктором. Однажды во время вечеринки ее подруги Юли Анна познакомилась с Димой, студентом киноакадемии. Молодые люди полюбили друг друга, но преградой в отношениях стала мама Димы, которая не захотела принять в своем доме провинциалку. Против них ополчилась и Юля, которая давно была влюблена в Диму и не хочет просто так его уступать. И тогда, когда Анна уже забеременела от Димы, он бросает ее. В отчаянии девушка уезжает в родной городок, где у нее все складывается хорошо. Спустя годы она становится главным врачом местной больницы, у нее все в порядке с личной жизнью и ее дочка Ксюша растет умницей. Но все меняется, когда именно в эту больницу после страшной аварии неожиданно попадает тот самый Дима. 

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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Дремов
В ролях
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Ольга Белявская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Портрет женщины в красном 1 постер
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