Портрет женщины в красном, 2016

Анна переехала в большой город из глухой провинции, чтобы стать хирургом. Она хорошо учится и заканчивает ординатуру, и мечта девушки сбывается – Анна становится отличным доктором. Однажды во время вечеринки ее подруги Юли Анна познакомилась с Димой, студентом киноакадемии. Молодые люди полюбили друг друга, но преградой в отношениях стала мама Димы, которая не захотела принять в своем доме провинциалку. Против них ополчилась и Юля, которая давно была влюблена в Диму и не хочет просто так его уступать. И тогда, когда Анна уже забеременела от Димы, он бросает ее. В отчаянии девушка уезжает в родной городок, где у нее все складывается хорошо. Спустя годы она становится главным врачом местной больницы, у нее все в порядке с личной жизнью и ее дочка Ксюша растет умницей. Но все меняется, когда именно в эту больницу после страшной аварии неожиданно попадает тот самый Дима.