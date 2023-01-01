Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Цельнометаллический захватчик
Цельнометаллический захватчик, 2011: актеры и роли
Iron Invader
Цельнометаллический захватчик
2011 / Канада
3.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Цельнометаллический захватчик, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Зиллер
Paul Ziller
В ролях
Джесси Мосс
Jesse Moss
Чела Хорсдэл
Chelah Horsdal
Дон Томпсон
Don Thompson
Николь Де Бур
Крис Готье
Chris Gauthier
Каван Смит
Kavan Smith
Мерритт Паттерсон
Merritt Patterson
Пол МакДжиллион
Paul McGillion
В прокате
Премьеры
Онлайн
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»