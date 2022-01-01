Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие
Киноафиша Фильмы Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие
Cinecittà - I mestieri del cinema Bernardo Bertolucci: No End Travelling

Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие, 2019

2019 / Италия
6.1 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Марио Сести вспоминает о встречах с Бернардо Бертолуччи, обращаясь к публиковавшимся в прессе многочисленным интервью, а также используя видеоинтервью на DVD с фильмами Бертолуччи. В картину вошла неизвестная ранее видеозапись долгого разговора с маэстро, сделанная незадолго до его смерти. (Запись предназначалась для серии документальных фильмов о «киноремёслах».) Великий режиссёр рассказывает о первом внимании со стороны международной прессы и о том, как восхищались его фильмами молодые американские режиссёры 70-х годов; о рискованных съёмках Марлона Брандо в «Последнем танго в Париже» и о незабываемом вручении «Оскара» за «Последнего императора». Перед нами квинтэссенция тихой ностальгии, исполненное любви повествование о жизни гения и его пути в кинематографе.

6.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Марио Сести
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бернардо Бертолуччи: нескончаемое путешествие 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши