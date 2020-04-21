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Зима. Ночь. Хмурый мужчина под сорок Александр (Игорь Петренко) едут с отцом (Михаил Жигалов) на отцовской «Ниве». Они остановились у заправки и столкнулись с двумя отморозками. Небольшой конфликт быстро перерос в трагедию: отца убили, а Саша получил серьёзное ранение. Он выжил, а значит, является опасным свидетелем. Однако он не только жертва. Его прошлое вполне позволяет и самому быть охотником. Теоретически фильм, в котором играют Петренко и Петров, по умолчанию должен быть в…