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Страна меда Страна меда
Киноафиша Фильмы Страна меда Награды и номинации фильма Страна меда
Honeyland Страна меда 2019 / Македония
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Страна меда

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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2023, Россия, драма
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