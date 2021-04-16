Наша рецензия

Подающий большие надежды студент-инженер Кембриджского университета Том получает неожиданное предложение от Уолтера – таинственного и немногословного торговца ценностями. Найденное им сокровище было изъято испанским правительством и помещено в Банк Испании. Теперь Уолтер нуждается в навыках Тома, чтобы выкрасть свою находку. Принцип работы столетнего механизма в банковском хранилище – загадка для всего мира, но еще более серьезной проблемой для команды Уолтера становится грозный…