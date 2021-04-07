«Гениальное ограбление»: Рецензия Киноафиши

Подающий большие надежды студент-инженер Кембриджского университета Том получает неожиданное предложение от Уолтера – таинственного и немногословного торговца ценностями. Найденное им сокровище было изъято испанским правительством и помещено в Банк Испании. Теперь Уолтер нуждается в навыках Тома, чтобы выкрасть свою находку. Принцип работы столетнего механизма в банковском хранилище – загадка для всего мира, но еще более серьезной проблемой для команды Уолтера становится грозный начальник безопасности банка – Густаво Медина. Пока вся страна затаила дыхание в ожидании финала Чемпионата мира по футболу, Том и его новые друзья за несколько дней должны придумать, как обмануть самую хитроумную систему охраны в мире.

Гениальное ограбление

В свое время режиссер Жауме Балагеро получил известность у поклонников хорроров благодаря серии фильмов «Репортаж», главной особенностью которых были псевдодокументальная съемка и повествование от первого лица. Бюджет у них был весьма скромным, чего нельзя сказать о «Гениальном ограблении», у которого даже почти вышло сымитировать голливудский размах. Но, в сущности, это довольно неприметное кино хотя бы потому, что его сценарий – это безусловное следование выверенной десятилетиями схеме фильма об ограблении без каких-либо нововведений. Хотя даже не это в определенный момент просмотра заставляет скучать. В нем совсем нет эпизодов, не связанных с подготовкой аферы, которые могли бы разбавить бесконечную череду изучения чертежей, переодеваний в уборщиков и искусствоведов и беготни от Медины. Поэтому когда вместе с ограблением начинается финал Чемпионата мира 2010 года, вставки из захватывающего матча Испания-Нидерланды и судьбоносного гола Андреса Иньесты начинают вызывать больше волнения, чем судьба героев, пусть исход той игры и знаком большинству.

От подобного кино в первую очередь ждешь находчивые решения: в «Тринадцати друзьях Оушена» Бэшер бурил землю под казино, чтобы сымитировать землетрясение, а Рэй в «Мелких мошенниках» открывал пиццерию для прикрытия аферы. В «Гениальном ограблении» интересна задумка о банковском хранилище, работающем по принципу гигантских весов Фемиды, но вот решение о том, как будут обманывать этот механизм Уолтер и компания, лишено заявленной в названии гениальности.

Гениальное ограбление

Нет изобретательности и среди героев. Почти все они – стандартные архетипы: «мускулы», «технарь», «воровка». Последняя в невнятном исполнении Астрид Берже-Фрисби, кажется, оказалась здесь, только чтобы разбавить мужской состав. Зато персонаж Фредди Хаймора Том вносит новизну в привычный сюжет: он далек от образа Дэнни Оушена (о чем и сам прекрасно осведомлен), о криминальном мире не знает ничего и ввязался во все это просто от скуки. Именно он становится главным героем, и это оказывается свежим и очень современным решением: вместо взрослого и опытного главного героя с обворожительной улыбкой вся операция ложится на немного нескладного парня с недоумением в глазах, который еще совсем недавно был подростком.

«Гениальное ограбление» – идеальный фильм на вечер, когда хочется посмотреть что-нибудь незамысловатое. Он довольно предсказуемый, но в этом заключается как его слабость, так и его прелесть: нет необходимости пристально следить за героями и вникать в происходящее, потому что все понятно интуитивно. Этой прекрасной в своей наивности сказке о безбашенных ребятах, за пару дней сварганивших план по ограблению самого защищенного банка, легко прощаешь ее нереалистичность, потому что со своей единственной задачей – развлечь зрителей – она отлично справляется.