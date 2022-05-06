Наша рецензия

Эмоциональная художница Анна (Жасмин Тринка) и привыкший все рационализировать физик Марко (Алессандро Борги) прячутся под аркой во время дождя. Пара милых фраз, телефон, записанный очень остроумным образом, и вот уже герои празднуют десятилетний юбилей отношений. Анна пишет популярные комиксы о паре супергероев, главная способность которых, — вместе преодолевать все трудности жизни. Но постепенно зрителю покажут, что ей вместе с Марко было нелегко получить эти суперсилы. До 2016…