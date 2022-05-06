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Supereroi Супергерои 2021 / Италия
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Супергерои»

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Наша рецензия

Эмоциональная художница Анна (Жасмин Тринка) и привыкший все рационализировать физик Марко (Алессандро Борги) прячутся под аркой во время дождя. Пара милых фраз, телефон, записанный очень остроумным образом, и вот уже герои празднуют десятилетний юбилей отношений. Анна пишет популярные комиксы о паре супергероев, главная способность которых, — вместе преодолевать все трудности жизни. Но постепенно зрителю покажут, что ей вместе с Марко было нелегко получить эти суперсилы. До 2016…

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gridneva2804 6 мая 2022, 17:13
Оценка
Немного запуталась сначала , но потом поняли без бороды значит молодой . Фильм понравился, каждый может рассмотреть свое виденье
6 мая 2022, 17:13 Ответить
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