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Агент 044: Операция Гегард
Киноафиша Фильмы Агент 044: Операция Гегард
Agent 044: Operation Geghard

Агент 044: Операция Гегард, 2018

2018 / Армения
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О фильме

Папа Римский намеревается посетить Армению, и по этому поводу Святой Гегард переносят в музей, но всего за 7 дней до прибытия Папы Гегард крадут. Специальный комитет решает доверить раскрытие дела об украденном Гегарде сыщику из Аргентины Гензелю Брутенцу. С первых же секунд его появления становится понятно, что он неудачник, но каким-то образом все его неудачи превращаются в победы. Гензель вынужден действовать в условиях строжайшей секретности, из-за чего ему постоянно приходится перевоплощаться и попадать в нелепые ситуации.

7.0 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 18 октября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Айк Кбеян
В ролях
Мариам Адамян
Мкртыч Арзуманян
Мариам Давтян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Агент 044: Операция Гегард 1 постер
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