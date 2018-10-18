Агент 044: Операция Гегард, 2018

Папа Римский намеревается посетить Армению, и по этому поводу Святой Гегард переносят в музей, но всего за 7 дней до прибытия Папы Гегард крадут. Специальный комитет решает доверить раскрытие дела об украденном Гегарде сыщику из Аргентины Гензелю Брутенцу. С первых же секунд его появления становится понятно, что он неудачник, но каким-то образом все его неудачи превращаются в победы. Гензель вынужден действовать в условиях строжайшей секретности, из-за чего ему постоянно приходится перевоплощаться и попадать в нелепые ситуации.