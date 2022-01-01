TheatreHD: Комеди Франсез: Лукреция Борджиа, 2018

Пьеса «Лукреция Борджиа» была написана Гюго сразу после того, как был запрещен его «Король забавляется». Историю, полную страстей, крови и неразделенной любви, но практически без примеси политики, Гюго написал всего за 14 дней. Премьера «Лукреции» состоялась в феврале 1833 года, спектакль имел грандиозный успех – отчасти из-за гонений на автора, отчасти из-за невероятной сценичности пьесы. В «Комеди Франсез» пьеса была сыграна впервые ровно сто лет назад. Дени Подалидес, поставивший новую версию «Лукреции Борджиа» для своего родного театра в 2014 году, решил следовать лиризму Гюго и поглубже нырнуть в пропасть по имени Лукреция Борджиа, в эту противоречивую и разрушительную историю о чудовище, чья красота кажется неуместной. Ему в полной мере удалось воссоздать поэтическую жестокость кровосмесительной драмы. «Эта пьеса предполагает широту жеста и чувства. Она предполагает игру, в которой допустимо смешное, нелепое и преувеличенное; в которой гротеск соседствует с возвышенным. Этому закону театра Гюго следует так же, как ему следовал Шекспир. В трактовке Гюго Лукреция – это монстр, «ужаленный» материнской любовью. А мне хотелось сделать Лукрецию в меньшей степени драматической героиней, и в большей – аллегорией парии», – говорит о своем спектакле Дени Подалидес. Жорж Санд называла «Лукрецию Борджиа» самой сильной работой Гюго, вершиной его творчества. Теперь у зрителей «Комеди Франсез в кино» есть возможность убедиться в справедливости ее слов.