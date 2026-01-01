Оповещения от Киноафиши
Марианела Нуньес Marianela Núñez
Киноафиша Персоны Марианела Нуньес

Марианела Нуньес

Marianela Núñez

Дата рождения
22 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

ROHD: Спящая красавица 8.3
ROHD: Спящая красавица (2016)
0.0
Баядерка (2009)
Анастасия 0.0
Анастасия (2016)

Фильмография Марианела Нуньес

Жанр
Год
ROH балет: Коппелия
ROH балет: Коппелия Coppelia
балет 2019, Великобритания
Анастасия
Анастасия Royal Opera House: Anastasia
балет 2016, Великобритания
ROHD: Спящая красавица 8.3
ROHD: Спящая красавица The sleeping beauty
балет 2016, Великобритания
Баядерка
2009,
