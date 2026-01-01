Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марианела Нуньес
Marianela Núñez
Киноафиша
Персоны
Марианела Нуньес
Марианела Нуньес
Marianela Núñez
Дата рождения
22 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.3
ROHD: Спящая красавица
(2016)
0.0
Баядерка
(2009)
0.0
Анастасия
(2016)
Фильмография Марианела Нуньес
Жанр
Все
Балет
Год
Все
2019
2016
2009
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
ROH балет: Коппелия
Coppelia
балет
2019, Великобритания
Анастасия
Royal Opera House: Anastasia
балет
2016, Великобритания
8.3
ROHD: Спящая красавица
The sleeping beauty
балет
2016, Великобритания
Баядерка
2009,
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667