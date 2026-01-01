Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркку Пёлёнен
Markku Pölönen
Маркку Пёлёнен
Маркку Пёлёнен
Markku Pölönen
Дата рождения
16 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.6
Земля надежды
(2018)
6.2
Хомячки
(2022)
5.9
Баддинг
(2000)
Фильмография Маркку Пёлёнен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мюзикл
Год
Все
2022
2018
2000
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
3
6.3
Хомячки
Hamsterit
комедия
2022, Финляндия
6.6
Земля надежды
Oma maa
драма
2018, Финляндия
5.9
Баддинг
Badding
комедия, мюзикл, драма, боевик
2000, Финляндия
