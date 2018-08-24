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10 секунд, чтобы победить, 2018

2018 / Бразилия
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О фильме

Биография величайшего бразильского боксера Эдера Жофре, в 1960-е – 1970-е годы ставшего двукратным чемпионом мира в двух разных весовых категориях и по сей день считающегося одним из десяти лучших бойцов всех времен. История преодоления трудностей, бедного детства в Сан-Паулу, роли отца, который был его тренером, и непростых отношений с женой и детьми. После завоевания первого титула Эдер уходит из бокса, устав от спортивной жизни, в которой нет места семье, однако находит силы триумфально вернуться к своему главному призванию.

6.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Жозе Алваренга мл.
В ролях
Дэниэл де Оливейра
Дэниэл де Оливейра
Осмар Прадо
Равель Андраде
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 10 секунд, чтобы победить 1 постер
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