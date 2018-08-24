10 секунд, чтобы победить, 2018

Биография величайшего бразильского боксера Эдера Жофре, в 1960-е – 1970-е годы ставшего двукратным чемпионом мира в двух разных весовых категориях и по сей день считающегося одним из десяти лучших бойцов всех времен. История преодоления трудностей, бедного детства в Сан-Паулу, роли отца, который был его тренером, и непростых отношений с женой и детьми. После завоевания первого титула Эдер уходит из бокса, устав от спортивной жизни, в которой нет места семье, однако находит силы триумфально вернуться к своему главному призванию.