Коул Янг (Льюис Тан) проводит дни на ринге. Нет, он не звезда MMA, но вроде как на пути к этому званию. Правда, сейчас парень занимает ступень «быть грушей для противника за 200 баксов», и особых амбиций, чтобы перейти на новый уровень, у Коула не наблюдается. За боем наблюдает майор спецназа Джакс (Мехкад Брукс). Делает он это не просто так: вместе со своей напарницей Соней Блейд они ищут по всей планете особых бойцов с отметкой на теле в виде дракона. Это не родимое пятно, как…
Лишь бы не лажа оказалась.
С уважением Kapitoshka
Графон и фаталити конечно завезли, но вот сюжет и сцены драк говнище полное. И кто этот Коул, нет такого персонажа в истории Мортал комбат. Актеры ужасно подобраны.
Соня, Джакс, Кунг лао, Сабзиро все хорошо, но вот остальные...
Посмотрите отрезок Рейдана против трёх рептилий, снятого более 15 лет назад и посмотрите бой против рептилии в этом фильме. Затем ещё раз пересмотрите и вы поймёте, что Мортал комбат 2021 - обычный голливудский фильмец, коих штампуют каждый год десятками. Увы и ах. Был очень расстроен. Даже после просмотра люди в зале сразу встали и начали уходить. Никто не оставался на титры.
3 балла из 10ти!
чувствуется почерк первого мистического, ТВ3 )))
спецэффекты еще более менее, но сюжет шляпа какая-то, несвязно, скомкано, не интересно ((
возникает желание пересмотреть старую версию, но, скорее всего, не пойдёт так, как зашел тогда и тем не менее, этот фильм хуже предыдущего!
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