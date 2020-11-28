Наша рецензия

Коул Янг (Льюис Тан) проводит дни на ринге. Нет, он не звезда MMA, но вроде как на пути к этому званию. Правда, сейчас парень занимает ступень «быть грушей для противника за 200 баксов», и особых амбиций, чтобы перейти на новый уровень, у Коула не наблюдается. За боем наблюдает майор спецназа Джакс (Мехкад Брукс). Делает он это не просто так: вместе со своей напарницей Соней Блейд они ищут по всей планете особых бойцов с отметкой на теле в виде дракона. Это не родимое пятно, как…