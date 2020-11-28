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Мортал комбат Мортал комбат
Киноафиша Фильмы Мортал комбат Отзывы о фильме «Мортал комбат»
Mortal Kombat Мортал комбат 2021 / США
7.2 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Мортал комбат»

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Наша рецензия

Коул Янг (Льюис Тан) проводит дни на ринге. Нет, он не звезда MMA, но вроде как на пути к этому званию. Правда, сейчас парень занимает ступень «быть грушей для противника за 200 баксов», и особых амбиций, чтобы перейти на новый уровень, у Коула не наблюдается. За боем наблюдает майор спецназа Джакс (Мехкад Брукс). Делает он это не просто так: вместе со своей напарницей Соней Блейд они ищут по всей планете особых бойцов с отметкой на теле в виде дракона. Это не родимое пятно, как…

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dotaspb87 28 ноября 2020, 18:46
Оценка
Mortal combat... ту ту ту
28 ноября 2020, 18:46 Ответить
Двэйн Niggaz 5 января 2021, 17:59
Столько его ждали. Наконец то увидим МК
Лишь бы не лажа оказалась.
5 января 2021, 17:59 Ответить
Один Такой 29 января 2021, 10:42
Кто не пойдет? Пойдут все!
29 января 2021, 10:42 Ответить
Ян Нейман 4 марта 2021, 16:14
А почему перенесли премьеру?
4 марта 2021, 16:14 Ответить
Киноафиша.инфо 5 марта 2021, 03:35
в ответ на сообщение Ян Нейман от 4 марта 2021, 16:14
Здравствуйте, из-за пандемии.
5 марта 2021, 03:35 Ответить
abuladzes01rus 5 марта 2021, 12:08
Оценка
он какова числа выйдет
5 марта 2021, 12:08 Ответить
Киноафиша.инфо 5 марта 2021, 15:12
в ответ на сообщение abuladzes01rus от 5 марта 2021, 12:08
Планируется 8 апреля 2021 года.
5 марта 2021, 15:12 Ответить
abuladzes01rus 5 марта 2021, 20:57
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 5 марта 2021, 15:12
Оценка
увас огрытые кинотатры
5 марта 2021, 20:57 Ответить
Қобилҷон Турсунбаев 23 марта 2021, 19:40
адрес?
23 марта 2021, 19:40 Ответить
slepetsalina 24 марта 2021, 17:17
Ждем очень !
24 марта 2021, 17:17 Ответить
Раиль Гильметдинов 26 марта 2021, 16:02
В кинотеатре крылья будут показывать?
26 марта 2021, 16:02 Ответить
DanRus63 28 марта 2021, 18:43
Если уж и этот фильм не замвсловатый загадят,то полностью разочаруюсь в современном кинематографе
28 марта 2021, 18:43 Ответить
Дмитрий Левченко 29 марта 2021, 20:49
Оценка
В этом фильме каждый найдет что-то свое и будет пересматривать неоднократно!
29 марта 2021, 20:49 Ответить
sasha-kolesnikov-91 2 апреля 2021, 17:20
Ништяк 😎 🤙 🔥🔥
2 апреля 2021, 17:20 Ответить
Ирина Пузовикова 2 апреля 2021, 22:36
в ответ на сообщение Ян Нейман от 4 марта 2021, 16:14
Просто суперр,ждала с нетерпением выхода фильма из-за гребанной пандемиии вуаля,наконец то !!!!
2 апреля 2021, 22:36 Ответить
abuladzes01rus 3 апреля 2021, 08:47
в ответ на сообщение Ирина Пузовикова от 2 апреля 2021, 22:36
Оценка
скора мортал комбат выходит
3 апреля 2021, 08:47 Ответить
abuladzes01rus 3 апреля 2021, 08:48
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 5 марта 2021, 15:12
Оценка
скора фильм выходит мортал комбат
3 апреля 2021, 08:48 Ответить
Анастасия Мальцева 3 апреля 2021, 19:20
Сами с женой ждём с нетерпением. Думаю наши фантазеры сделают этот мир круче👍👍👍
3 апреля 2021, 19:20 Ответить
elenaares 4 апреля 2021, 12:18
Он в 3D?
4 апреля 2021, 12:18 Ответить
Анаида Авакянц 5 апреля 2021, 12:32
Божечки, это свершилось. Наконец мы увидем МК и фаталити
5 апреля 2021, 12:32 Ответить
enigmatik033 6 апреля 2021, 23:57
Я уже билет купил! Жду всех на первом сеансе в Гиганте.
С уважением Kapitoshka
6 апреля 2021, 23:57 Ответить
Олег Белоусов 7 апреля 2021, 20:50
Ничтяк
7 апреля 2021, 20:50 Ответить
enigmatik033 8 апреля 2021, 04:49
В целом фильм не плохой...! Специфекты радуют глаз. Смотреть можно!
8 апреля 2021, 04:49 Ответить
Алексей Зимин 8 апреля 2021, 11:09
Оценка
Очень неплохо получилось! Советую сходить! Первая мортуха конечно вне конкуренции, но как истиный поклоник скажу, остался доволен фильмом!
8 апреля 2021, 11:09 Ответить
User 8 апреля 2021, 13:53
Оценка
Фильм огонь,давно не получал удавольствия от просмотра
8 апреля 2021, 13:53 Ответить
rafael.islamov121 8 апреля 2021, 16:32
Фильм класс советую
8 апреля 2021, 16:32 Ответить
Евгений Булатов 8 апреля 2021, 19:51
в ответ на сообщение abuladzes01rus от 5 марта 2021, 12:08
Оценка
Лучше неходи дерьмо то ещё
8 апреля 2021, 19:51 Ответить
abuladzes01rus 8 апреля 2021, 19:58
в ответ на сообщение Евгений Булатов от 8 апреля 2021, 19:51
Оценка
ты чувак иди спи не для тебя ясно а для фанатов
8 апреля 2021, 19:58 Ответить
Роман Иванов 8 апреля 2021, 20:48
Фильм хороший. Как говорится поменьше бла-бла-бла и побольше боев. Жду продолжения.
8 апреля 2021, 20:48 Ответить
rafael.islamov121 8 апреля 2021, 21:57
Фильм для фанатов
8 апреля 2021, 21:57 Ответить
Just For-Work 9 апреля 2021, 00:10
в ответ на сообщение Евгений Булатов от 8 апреля 2021, 19:51
.....
9 апреля 2021, 00:10 Ответить
диана кучерова 9 апреля 2021, 10:44
хороший фильм\. смотреть можно и не один раз
9 апреля 2021, 10:44 Ответить
sperotheone 9 апреля 2021, 17:19
Оценка
Немного рванный сюжет, дерганый в драках монтаж и много нерассказанного про лор игры. Это даже не минусы, а то, что можно будет исправить ко второй части. Все остальное же можно описать только двумя словами - МОРТАЛ КОМБАТ!!!!!!!!!!!!!
9 апреля 2021, 17:19 Ответить
Сергей Дютин 9 апреля 2021, 19:40
Старый мортал комбат реально мотивировал заниматься боевыми видами спорта, а этот смотивировал научится молнией из жопы стрелять🙆‍♂️🙈😒
9 апреля 2021, 19:40 Ответить
Алексей Кручинин 10 апреля 2021, 11:18
Я в шоке от оценки в 8.7
Графон и фаталити конечно завезли, но вот сюжет и сцены драк говнище полное. И кто этот Коул, нет такого персонажа в истории Мортал комбат. Актеры ужасно подобраны.
Соня, Джакс, Кунг лао, Сабзиро все хорошо, но вот остальные...
10 апреля 2021, 11:18 Ответить
Дмитрий Левченко 10 апреля 2021, 12:14
Оценка
НЕ оправдал ожиданий. Автору трейлера - памятник при жизни. Высосал все, что можно из этого г...на.
10 апреля 2021, 12:14 Ответить
Азим Турганбаев 10 апреля 2021, 15:38
Оценка
Сходил. Не пожалел, фильм годный. От Саб Зиро до сих пор мороз по коже, настолько он получился лютым.
10 апреля 2021, 15:38 Ответить
xisus 10 апреля 2021, 15:42
Интересно где же купить билет в этом приложение 😡😡😡
10 апреля 2021, 15:42 Ответить
Леонид Добровольский 10 апреля 2021, 16:34
НеНе оочочеоченьь ффифилфильмм.оффифилфильмм.ожиидидаидал ббоболбольшшешегшего
10 апреля 2021, 16:34 Ответить
miss.svet2208 10 апреля 2021, 18:44
А детей с родителями пускают? Подскажите, кто ходил?
10 апреля 2021, 18:44 Ответить
Артур Демин 10 апреля 2021, 20:26
Оценка
Так себе фильм. Ожидал последнюю битву намного эпичней, чем она была. Какой то толстый скорпион без особых сверх сил очень сильно растроил. В течении всего фильма была графика неплохая в боях огненные кулаки и т.д. на скорпиона же видимо не хватило бюджета. Да и вообще вдвоем на одного это не по самурайски. Получается что скорпион даже имея новые силы все равно слабее сабзиро.
10 апреля 2021, 20:26 Ответить
Aam Aam 10 апреля 2021, 22:16
Оценка
Фильм хороший советую к просмотру
10 апреля 2021, 22:16 Ответить
ferula2011 11 апреля 2021, 02:35
Сюжет средненький,спасибо хоть раскрыли основных героев более или менее,спецэффекты на высоте,а вот боевка оставляет желать лучшего-в 80е и то лучше ставили.Считаю также большой ошибкой ,что на роль Скорпиона взяли старого пердуна,который когда-то был популярен в далекой Азии.Спасибо за фаталки и бруталки:порадовали.Также вне конкуренции Горо и Кабал.Так что несмотря на херовую боевку и старых пердунов в роли топовых бойцов( Шан Тцунг,Скорпион,Рейден) фильм оставил приятное впечатление,жду вторую часть с проделанной работой над ошибками в первой части
11 апреля 2021, 02:35 Ответить
Игорь Поляков 11 апреля 2021, 08:52
Оценка
Современный кинематограф не смог нормально снять ни продолжение Звездных воин, ни терминатора, ни тихоокеанский рубеж, ни рейнджеров. А лишь только загадили, и Мортал комбат это не обошло стороной. Пошел на фильм 9 числа. Поставлю оценку двоечку только благодаря черному юмору Кано. Лишь благодаря ему фильм как-то немного был разбавлен. Суховато. А великое склопионье "GET OVER HERE" заменили мало того что чужим голосом другого актера, так ещё и на русский перевели. На мой взгляд такие вещи нельзя переводить. Из этого Мортал комбат и состоит. Драки плохие. Посмотрите отрезки других фильмов, там глазу приятно смотреть и пересматривать боевые сцены в полный кадр. А здесь кругом компьютерная графика, а драки состоят из постоянно быстро меняющихся зум-кадров.
Посмотрите отрезок Рейдана против трёх рептилий, снятого более 15 лет назад и посмотрите бой против рептилии в этом фильме. Затем ещё раз пересмотрите и вы поймёте, что Мортал комбат 2021 - обычный голливудский фильмец, коих штампуют каждый год десятками. Увы и ах. Был очень расстроен. Даже после просмотра люди в зале сразу встали и начали уходить. Никто не оставался на титры.
11 апреля 2021, 08:52 Ответить
Леха 11 апреля 2021, 14:12
в ответ на сообщение Игорь Поляков от 11 апреля 2021, 08:52
Оценка
Рейден против трех рептилий 15 лет назад клоунада с сальто и бессмысленными вертухами с ноги. Сейчас просто смехотворно это смотреть. И сам фильм ужас и мрак с бессмысленными нераскрытыми героями. В первом МК две драки нормальные - Скорп против Джонни и Лю Кен против Рептилии. Остальное - спарринг в спортзале.
11 апреля 2021, 14:12 Ответить
oxanasun 11 апреля 2021, 14:58
Оценка
Сюжет не раскрыт, но достаточно зрелищно. очень понравилось, что наконец то в кино показали фаталити, уже в предвкушении следующей части. А, ещё не понравилось, что Милена стала темнокожей, везде теперь пихают афро, геев и т. д., это конечно удручает
11 апреля 2021, 14:58 Ответить
radzhiunas97 11 апреля 2021, 22:10
Ожидал большего, но так пойдёт)
11 апреля 2021, 22:10 Ответить
Роман Иванов 12 апреля 2021, 10:15
в ответ на сообщение miss.svet2208 от 10 апреля 2021, 18:44
Фильм 18+
12 апреля 2021, 10:15 Ответить
Руслан Торим 12 апреля 2021, 22:50
Оценка
В принципе, сойдет, эффектов много. Я Мортал комбат смотрел ещё в 90-е, единственно что помню — это то, что там были бои, в Мортал 2021 постоянно отсылки к старому фильму которые я не всегда понимаю, сам по себе фильм довольно слаб. Мне особо бросилось в глаза небольшое количество актёров, то ли из-за пандемии, то ли бюджет весь ушёл на компьютерную графику.
12 апреля 2021, 22:50 Ответить
Александр Костюкович 13 апреля 2021, 08:54
Фильм просто бомба, кто не ходил советую сходить
13 апреля 2021, 08:54 Ответить
s.klepicov 15 апреля 2021, 17:22
Оценка
Это заshitники по американски. Голивуд стал дерьмом. Фильм категории "В" Сюжетной линии просто нет, набор сцен связаных с игрой. Корче дождитесь его бесплатно в нете. За это не стоит отдавать деньги, это нельзя назвать интелектуальной и правовой собственностью.
15 апреля 2021, 17:22 Ответить
center-77 17 апреля 2021, 19:30
Оценка
Очередная бредятина лишенная здравого смысла фильм основан на спецэффектах не несёт никакой позитивной энергии. Смерть ради смерти, убийство ради убийства, спецэффекты ради спецэффектов. Думать не надо жуй попкорн и наслаждайся. Ну судя по рейтингу ,,схожу,,. Пипл это хавает. Ну чтож удачи, заодно и американских кинопроизводителей поддержите, а то им тяжело, короновирус.
17 апреля 2021, 19:30 Ответить
center-77 17 апреля 2021, 19:36
в ответ на сообщение Игорь Поляков от 11 апреля 2021, 08:52
Оценка
Сотнями вот такое г штампуют.
17 апреля 2021, 19:36 Ответить
Данил Крылов 18 апреля 2021, 14:21
Оценка
Офигенный фильм
18 апреля 2021, 14:21 Ответить
Svet Dowsen 18 апреля 2021, 18:35
Оценка
Хороший фильм, по настальгировать... почему бы и нет! Смотрится очень легко! Быстро разворачиваются события, зреличный файтин! (фаталити🐲)
18 апреля 2021, 18:35 Ответить
polina-mavrina 20 апреля 2021, 16:08
Очень понравилось!!! Мурашки от финального боя с Саб Зиро! Если будет вторая часть,пойду не раздумывая!
20 апреля 2021, 16:08 Ответить
Тёма Пономарёв 22 апреля 2021, 12:19
Оценка
Фильм хорош как любительская комедия снятая ноу рейсами. Тогда и актерам не до***атся не к сюжету. В целом если вам нравится мк и изначально не ждать от него хорошего то в принципе 5 из 10 поставить можно.НО ЕСЛИ ПОМНИТЬ ЧТО ТАМ НЕ МАЛЫЙ БЮДЖЕТ. ТО ВСЕ НА СТОЛЬКО СЫРО И ИЗ РЯДА ПЛОХО. ОДНА ТОЛЬКО БИТВА НА ПРОСТЫНЯХ ЧЕГО СТОИ. В КИНОТЕАТРЕ ПОРВАЛСЯ СО СМЕХА. реч идёт про последний бой против са. Зиро когда его победили они запираются от простынь.я дома приехал пересмотрел внадежде того что мне показалось но нет. Ставлю 1 за наплевательство дыры логику и прочее фильм не оправданно завышен вторая часть даже смотрится лучше если сделать поблажку на время
22 апреля 2021, 12:19 Ответить
Sergey 23 апреля 2021, 14:57
Оценка
Нормальный фильмец!
23 апреля 2021, 14:57 Ответить
Оксана Дымникова 25 апреля 2021, 19:02
лажа не стоит ходить уснул после первых 10 мин вообщем бред
25 апреля 2021, 19:02 Ответить
Оксана Дымникова 25 апреля 2021, 19:03
в ответ на сообщение polina-mavrina от 20 апреля 2021, 16:08
написан бред
25 апреля 2021, 19:03 Ответить
abuladzes01rus 25 апреля 2021, 19:13
в ответ на сообщение Оксана Дымникова от 25 апреля 2021, 19:03
Оценка
сама ты полный бред
25 апреля 2021, 19:13 Ответить
Станислав Ян 26 апреля 2021, 13:04
Оценка
Качество кунг-фу очень низкое. Сценарий слабоват. Персонажи интересные. Наиболее проработанный герой, которого исполняет Хироюки Санада.
26 апреля 2021, 13:04 Ответить
Sasha Tretyak 26 апреля 2021, 21:44
Как необидно, но фильм снят очень дёшево и непрофесионально(((
26 апреля 2021, 21:44 Ответить
Ольга Парамонова 10 мая 2021, 15:29
Фильм понравился: и спецэффекты, и актеры. Но уже хочется продолжения. Ждемс😊
10 мая 2021, 15:29 Ответить
alfiya7163 20 мая 2021, 10:36
Оценка
Mortal combat разочаровал... всё на низком уровне... жаль :(
20 мая 2021, 10:36 Ответить
patradulvi 7 ноября 2021, 18:10
Оценка
Какое то двоякое впечатлние. С одной стороны старались и это видно. С другой стороны начудили какие -то сюжетные странности ( с тем же Кано). А могли то сделать конфетку!
7 ноября 2021, 18:10 Ответить
Андрей 11 марта 2022, 11:21
Оценка
очень слабенько ((
3 балла из 10ти!
чувствуется почерк первого мистического, ТВ3 )))
спецэффекты еще более менее, но сюжет шляпа какая-то, несвязно, скомкано, не интересно ((
возникает желание пересмотреть старую версию, но, скорее всего, не пойдёт так, как зашел тогда и тем не менее, этот фильм хуже предыдущего!
11 марта 2022, 11:21 Ответить
sermakhanzere73 18 апреля 2022, 05:36
Оценка
Супер
18 апреля 2022, 05:36 Ответить
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