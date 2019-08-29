В ролях
Макс Эйгенман
Joy Del Rosario
Кристоффер Кинг
Dante Santos
Jordhen Suan
Angel Santos
Rene Durian
Judge Pakingan
Lourdes Javelosa-Indunan
Fiscal Quintana
Vincent Aureus
Attorney Gonzales
Stephen Humiwat
Attorney Cruz
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Реймунд Рибэй Гутьеррез
Сценарист
Реймунд Рибэй Гутьеррез
Композитор
Diwa De Leon
Детали фильма
Страна
Филиппины / Франция
Продолжительность
2 часа 6 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
12 марта 2021
Премьера в мире
29 августа 2019
Производство
Bord Cadre Films, Center Stage Productions, Films Boutique
Другие названия
Verdict, Ítélet, Nuosprendis, Werdykt, Wyrok, Вердикт, Присъда, 判決之後, 家暴裁决