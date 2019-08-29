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Постер фильма Вердикт
6.3
Киноафиша Фильмы Вердикт
6.3

Вердикт

, 2019
Verdict
Филиппины, Франция / криминал / 18+
Постер фильма Вердикт
6.3

О фильме

Главная героиня Джой пытается добиться справедливого наказания для своего мужа-абьюзера.


 

В ролях

Макс Эйгенман
Joy Del Rosario
Кристоффер Кинг
Dante Santos
Jordhen Suan
Angel Santos
Rene Durian
Judge Pakingan
Lourdes Javelosa-Indunan
Fiscal Quintana
Vincent Aureus
Attorney Gonzales
Stephen Humiwat
Attorney Cruz
Liza Schneider
Isabel
Sidney Schneider
Sid
Долли де Леон
Elsa
Режиссер Реймунд Рибэй Гутьеррез
Сценарист Реймунд Рибэй Гутьеррез
Композитор Diwa De Leon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины / Франция
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 марта 2021
Премьера в мире 29 августа 2019
Производство Bord Cadre Films, Center Stage Productions, Films Boutique
Другие названия
Verdict, Ítélet, Nuosprendis, Werdykt, Wyrok, Вердикт, Присъда, 判決之後, 家暴裁决

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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