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Гиганты одиноки
Giants Being Lonely
Гиганты одиноки, 2019
2019 / США
5.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Жанр:
драма
спорт
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О фильме
Три подростка, фанаты бейсбола, сталкиваются с трудностями на пути во взрослую жизнь.
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5.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
5 апреля 2021
Премьера в мире
1 сентября 2019
Возраст
18+
Режиссер
Григ Паттерсон
В ролях
Джек Ирвинг
Бен Ирвинг
Лили Гэвин
Гейб Фазио
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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