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Giants Being Lonely

Гиганты одиноки, 2019

2019 / США
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Три подростка, фанаты бейсбола, сталкиваются с трудностями на пути во взрослую жизнь.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 апреля 2021
Премьера в мире 1 сентября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Григ Паттерсон
В ролях
Джек Ирвинг
Бен Ирвинг
Лили Гэвин
Гейб Фазио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гиганты одиноки 2 постера
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