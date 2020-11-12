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6.4
Киноафиша
Фильмы
Гилиап
6.4
Гилиап
, 1975
Giliap
Швеция / криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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6.4
О фильме
Молодой человек устраивается на работу в ресторан в портовом городке. Синие шторы, дешёвые букеты, усталые коллеги, вечно пьяные горожане — это конец, самые дальний край? Или может только начало?
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В ролях
Томми Берггрен
Giliap
Мона Сейлитц
Anna
Арни Лейф Нилсен
Simonsson
Рэймонд Йоханссон
Вилли Андрисон
Gustav Svensson, "Greven
Lars-Levi Læstadius
Kreip
Henry Olhans
The Vulture, "Gamen
Rainer Mieth
Fat Chef
Пернилла Аугуст
Girl at Summer Hotel
Julie Bernby
Singer
Carl-Åke Bergman
Gorilla
Режиссер
Рой Андерссон
Сценарист
Рой Андерссон
Композитор
Бьорн Исфельт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Швеция
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
1975
Премьера в мире
16 ноября 1975
Дата выхода
16 ноября 1975
Швеция
Бюджет
4 000 000 SEK
Производство
Sandrews
Другие названия
"Giliap", Giliap, Гилиап, Γκίλιαπ, ギリアップ
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
14
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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