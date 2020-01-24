Наша рецензия

Брюно (Венсан Кассель) содержит приют для помощи людям с расстройствами аутического спектра. В учреждении не работают профессионалы — всё на волонтёрских началах. Брюно — энтузиаст, готовый на всё для блага своих подопечных, он собрал под одной крышей многих ребят, от которых отказались все больницы. В работе Брюно помогает Малик (Реда Катеб) — глава волонтёрской организации, помогающей трудной молодёжи найти свой путь в жизни. Но работа Брюно под серьёзной угрозой.…