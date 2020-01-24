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Особенные Особенные
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Hors normes / The Specials Особенные 2019 / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Особенные»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Брюно (Венсан Кассель) содержит приют для помощи людям с расстройствами аутического спектра. В учреждении не работают профессионалы — всё на волонтёрских началах. Брюно — энтузиаст, готовый на всё для блага своих подопечных, он собрал под одной крышей многих ребят, от которых отказались все больницы. В работе Брюно помогает Малик (Реда Катеб) — глава волонтёрской организации, помогающей трудной молодёжи найти свой путь в жизни. Но работа Брюно под серьёзной угрозой.…

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Софья Белоус 24 января 2020, 03:30
Оценка
Очень крутой фильм, добрейший и с нотками грусти. Максимально трогательный и с хорошими шутками 😻🔥
24 января 2020, 03:30 Ответить
Mikhail Kokin 26 января 2020, 19:52
Очень Сильный фильм!
И, что приятно, зрителей было много!
И все РЫДАЛИ!!!
26 января 2020, 19:52 Ответить
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