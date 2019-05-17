Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Zombi Child
Poster of Zombi Child
Poster of Zombi Child
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.9
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Zombi Child

Zombi Child

Zombi Child 18+
Напомним о выходе в прокат
Zombi Child - русский trailer
Zombi Child  русский trailer
Country France
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2019
Online premiere 18 October 2019
World premiere 17 May 2019
Release date
22 August 2019 Russia A-One Films 18+
22 August 2019 Armenia
22 August 2019 Azerbaijan
22 August 2019 Belarus
23 August 2019 Estonia
12 June 2019 France
22 August 2019 Georgia
8 October 2020 Germany
15 December 2022 Greece
22 August 2019 Kazakhstan
22 August 2019 Kyrgyzstan
23 August 2019 Latvia
23 August 2019 Lithuania
22 August 2019 Moldova
2 January 2020 Portugal
14 August 2020 Spain
22 August 2019 Tajikistan
22 August 2019 Turkmenistan
12 March 2020 Ukraine
22 August 2019 Uzbekistan
Worldwide Gross $200,909
Production My New Picture, Les Films du Bal, Arte France Cinéma
Also known as
Zombi Child, A Criança Zombie, Zombi vaikas, Крихітка зомбі, Малышка зомби, 巫毒少女
Director
Bertrand Bonello
Bertrand Bonello
Cast
Louise Labeque
Louise Labeque
Wislanda Louimat
Wislanda Louimat
Katiana Milfort
Mackenson Bijou
Adilé David
Cast and Crew
Similar films for Zombi Child
The Wailing 5.6
The Wailing (2024)
Niemand ist bei den Kälbern 5.8
Niemand ist bei den Kälbern (2021)
The Little Stranger 5.5
The Little Stranger (2018)
Touch Me Not 5.7
Touch Me Not (2018)
Nocturama 6.4
Nocturama (2016)
Beloved Sisters 6.1
Beloved Sisters (2014)
7.3
Age of Cannibals (2014)
The Crazy Ray 7.1
The Crazy Ray (1925)
Coma 6.4
Coma (2022)

Film rating

5.5
Rate 11 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Zombi Child - русский trailer
Zombi Child Русский trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more