Киноафиша Фильмы Бык Награды и номинации фильма Бык

Награды и номинации фильма Бык 2019

Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Золотая камера
Номинант
 Премия «Особый взгляд»
Номинант
