Наша рецензия

Эжен Франсуа Видок годами скрывался от правосудия — он сбегал из тюрем, менял профессии и города. Но однажды в Париже его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Тогда Видок лично поймал подставивших его злодеев, а потом взялся бороться с криминалом на улицах столицы. Вскоре его команда стала главной грозой преступного мира. Призраки прошлого не отпускают героя, и однажды ему приходится встретиться со старым знакомым. Легендарная историческая личность уже давно не даёт покоя…