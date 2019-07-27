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Видок: Охотник на призраков Видок: Охотник на призраков
Киноафиша Фильмы Видок: Охотник на призраков Отзывы о фильме «Видок: Охотник на призраков»
L\'Empereur de Paris Видок: Охотник на призраков 2018 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Видок: Охотник на призраков»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эжен Франсуа Видок годами скрывался от правосудия — он сбегал из тюрем, менял профессии и города. Но однажды в Париже его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Тогда Видок лично поймал подставивших его злодеев, а потом взялся бороться с криминалом на улицах столицы. Вскоре его команда стала главной грозой преступного мира. Призраки прошлого не отпускают героя, и однажды ему приходится встретиться со старым знакомым. Легендарная историческая личность уже давно не даёт покоя…

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zodchy06 27 июля 2019, 19:04
Оценка
Мне фильм очень понравился!!! Ещё и на реальных событиях снят... Во общем не пожалел что сходил
27 июля 2019, 19:04 Ответить
Северный Ветер 29 июля 2019, 10:48
Оценка
Фильм очень уныл и бездарен, реально зря потраченные деньги, до конца не досидел.
29 июля 2019, 10:48 Ответить
lera123www 29 июля 2019, 20:33
Оценка
Фильм , очень классный , интнресный сюжет 👍
29 июля 2019, 20:33 Ответить
rafik.ivanov.85 4 августа 2019, 19:13
Дерьмовый фильмец
4 августа 2019, 19:13 Ответить
hiksus86 12 сентября 2019, 17:05
Оценка
Отвратный фильмец
12 сентября 2019, 17:05 Ответить
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