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Звонок. Последняя глава Звонок. Последняя глава
Киноафиша Фильмы Звонок. Последняя глава Отзывы о фильме «Звонок. Последняя глава»
Sadako Звонок. Последняя глава 2019 / Япония
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Звонок. Последняя глава»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Полиция находит на улице одинокую маленькую девочку, страдающую амнезией. Скоро становится понятно, что она связана с недавним пожаром в жилом доме, унесшим несколько жизней. Молодой психолог Майя хочет помочь своей юной пациентке и узнать правду о недавней трагедии. Сделать это оказывается не так просто, ведь в больнице теперь происходят паранормальные странности. Но это только начало проблем. Трудностей Майе подкинет нерадивый брат, мечтающий стать видеоблогером. Ради популярности он…

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Артём Салахов 17 декабря 2020, 02:39
Хороший фильм , добрый ,а самое главное хайповый , ну очевидно же японцы вещи делабт
17 декабря 2020, 02:39 Ответить
Иван Иванов 20 декабря 2020, 14:39
Фильм как индиское кино ! Жалею что пошел !
20 декабря 2020, 14:39 Ответить
Dar Ya 22 декабря 2020, 00:22
Фильм полная хрень!!! Не советую!!! 🤮
22 декабря 2020, 00:22 Ответить
Dar Ya 22 декабря 2020, 00:22
Сказки есть страшнее, фильм с 10 на 0!
22 декабря 2020, 00:22 Ответить
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