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Полиция находит на улице одинокую маленькую девочку, страдающую амнезией. Скоро становится понятно, что она связана с недавним пожаром в жилом доме, унесшим несколько жизней. Молодой психолог Майя хочет помочь своей юной пациентке и узнать правду о недавней трагедии. Сделать это оказывается не так просто, ведь в больнице теперь происходят паранормальные странности. Но это только начало проблем. Трудностей Майе подкинет нерадивый брат, мечтающий стать видеоблогером. Ради популярности он…