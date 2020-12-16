«Звонок. Последняя глава»: Рецензия Киноафиши

Полиция находит на улице одинокую маленькую девочку, страдающую амнезией. Скоро становится понятно, что она связана с недавним пожаром в жилом доме, унесшим несколько жизней. Молодой психолог Майя хочет помочь своей юной пациентке и узнать правду о недавней трагедии. Сделать это оказывается не так просто, ведь в больнице теперь происходят паранормальные странности. Но это только начало проблем. Трудностей Майе подкинет нерадивый брат, мечтающий стать видеоблогером. Ради популярности он отправляется в пугающую квартиру, пострадавшую от пожара, и бесследно пропадает. Все зацепки ведут к потерявшей память девочке и старому проклятию, связанному с именем Садако.

«Звонок. Последняя глава» — очередная глава в оригинальной японской франшизе о проклятье и длинноволосой девочке, вылезающей из колодца. На этот раз в режиссерское кресло вернулся один из ее создателей Хидэо Наката, также приложивший руку и к американской адаптации. За эти годы зловещая видеокассета затерялась в далеком прошлом, по телефону больше не раздаются звонки с обещанием смерти в течение семи дней, а призрак слегка пересмотрел свою любовь к долгим прелюдиям. Франшиза давно стала называться по имени пугающей девочки Садако. В России уже сложно найти концы серии, которая постоянно меняет название от «Звонка» до «Проклятья 3D» и перекликается с другой популярной японской хоррор-франшизой.

Звонок. Последняя глава

Это продолжение, как всегда, условно. Перед нами новые герои, оказавшиеся не в то время и не в том месте, случайно «наступившие» в проклятье. Дальше мы вновь наблюдаем очередные поиски ответов, вновь слышим историю о женщине, выдающей себя за экстрасенса, и брошенной девочке, ставшей мстительным призраком, – такие обязательные франшизные ритуалы еще одних «счастливчиков», перешедших дорогу Садако. Пространство наполняется трупами, а реальность расширяет границы, позволяя поверить во все, что угодно.

Самым необычным в японской версии становится ощущение фатализма, пропитавшего весь воздух. Любой столкнувшийся с проклятьем неизбежно умирает или медленно сходит с ума под тяжестью горя и страха. Не стоит ждать голливудскую историю. Здесь все по-настоящему жестоко, и от гибели не застрахован ни один из героев. Пускай расплата может прийти и спустя годы, и для этого нужно подождать следующий фильм. Кажется, это непреложный закон этого мира. В твоих силах только отсрочить неизбежное.

Звонок. Последняя глава

Из этого ощущения неотвратимости рождается и страх. Герои осознают это не сразу, судорожно ища выход, не понимая, что они лишь мухи в потусторонней паутине и только усугубляют свое положение. Зрителя погружают в наэлектризованную атмосферу и ожидание, за каким же углом или в какой пещере главных героев ждет смерть. Этот страх усиливает и сама девочка-призрак Садако. За узнаваемой внешностью скрывается безграничная сила, рвущая полотно реальности. Она все еще выползает из выключенных телевизоров, одним взглядом доводит до смертельного испуга, заставляет совершать самоубийства и создает из людей зловещие капканы. Такой силе в мире живых не способно противостоять ничего.

«Звонок. Последняя глава» не более чем рядовая остановка, заигрывающая с ностальгией. Помимо режиссера поклонников ждет встреча и с одной из героинь оригинального «Звонка» и множество других визуальных крючков, оживляющих воспоминания. Не стоит ожидать шага вперед или переосмысления классического материала. С другой стороны, очередное продолжение отлично работает как самостоятельная история, не нуждающаяся в дополнительных контекстах и деталях. Нас аккуратно проведут за руку, укажут на все важные места и познакомят с известным проклятьем. Если вы устали от однотипных американских ужастиков о подростках, то это отличный способ окунуться в азиатскую культуру ужаса и увидеть иной взгляд на жанр.