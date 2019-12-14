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Спрячь бабушку в холодильнике Спрячь бабушку в холодильнике
Киноафиша Фильмы Спрячь бабушку в холодильнике Отзывы о фильме «Спрячь бабушку в холодильнике»
Metti la nonna in freezer Спрячь бабушку в холодильнике 2018 / Италия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Спрячь бабушку в холодильнике»

Вся информация о фильме
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Молодая художница-реставратор получила грант на восстановление храма, но чиновники зажали деньги и не спешат делиться, поэтому все работы приходится проводить на пенсию родной бабушки. В какой-то момент старушка внезапно умирает и героиня с коллегами, чтобы не лишиться единственного источника доходов, решают спрятать на время её труп в холодильнике среди продуктов, в кресле из мороженой лазаньи. В это время в доме реставратора случайно появляется фельдфебель Рекье, неподкупный детектив из…

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garmoniakniga 14 декабря 2019, 21:09
Бабушка умерла и ее в холодильник. Это очень смешно?
14 декабря 2019, 21:09 Ответить
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