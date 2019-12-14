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Молодая художница-реставратор получила грант на восстановление храма, но чиновники зажали деньги и не спешат делиться, поэтому все работы приходится проводить на пенсию родной бабушки. В какой-то момент старушка внезапно умирает и героиня с коллегами, чтобы не лишиться единственного источника доходов, решают спрятать на время её труп в холодильнике среди продуктов, в кресле из мороженой лазаньи. В это время в доме реставратора случайно появляется фельдфебель Рекье, неподкупный детектив из…