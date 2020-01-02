«Спрячь бабушку в холодильнике»: Рецензия Киноафиши

Молодая художница-реставратор получила грант на восстановление храма, но чиновники зажали деньги и не спешат делиться, поэтому все работы приходится проводить на пенсию родной бабушки. В какой-то момент старушка внезапно умирает и героиня с коллегами, чтобы не лишиться единственного источника доходов, решают спрятать на время её труп в холодильнике среди продуктов, в кресле из мороженой лазаньи. В это время в доме реставратора случайно появляется фельдфебель Рекье, неподкупный детектив из налоговой полиции. Влюбившись в девушку, он пытается познакомиться с ней поближе, но из-за природной неловкости делает это очень навязчиво и неуклюже. Опасаясь, что внимательный детектив расколет отчаявшихся аферисток, героиня оказывается вынуждена ходить с ним на свидания и постепенно сама увлекается новым ухажёром. Романтика между героями цветет буйным цветом, но проблема так и остаётся проблемой: мертвая бабушка все еще в холодильнике.

Дебютанты Фонтана и Стази пришли в кино с Ютуба. Лет восемь назад они снимали смешные скетчи для своего канала, среди которых был и хайповый национальный хит - «Inception Berlusconi». Кривоватая и не особо задорная вирусная пародия на одноименный фильм, где герои Кристофера Нолана пытались повлиять на мысли политика Сильвио Берлускони. Парней заметили, начали звать на телевидение в программы типа «Раз-два-три-гори!». В 2014 году они даже сняли первый полный метр для телеэкранов - «Любовь сегодня» - где среди героев оказался даже знаменитый порноактёр Рокко Сифреди.

«Спрячь бабушку в холодильнике»

Кино про мертвую бабушку в холодильнике - первый фильм Фонтаны и Стази для большого экрана. Тема - популярная, острая, с первых страниц криминальной прессы. После социальных реформ 1995 года пенсии в Италии стали вполне приличными (например, бабушка в фильме получает около 4000 евро в месяц), поэтому все чаще стали раскрываться мошеннические аферы, когда родственники скрывали факт смерти пенсионера и сидели по несколько лет на шее у государства. Надо заметить, что авторы фильма не особо этот бизнес-план и клеймят. Окружающая героев политическая реальность коррумпирована по самые гланды, из-за чего честный налоговик выглядит белой вороной, которая сражается с ветряными мельницами.

В этом смысле фильм выглядит нормальным наследником классического итальянского кино и, хотя новые звезды - всего лишь блеклые тени ветеранов прошлого, но главный герой - родной внук легендарного сценариста Тонино Гуэрры, соавтора Феллини, Антониони и даже Андрея Тарковского. В свою очередь, главная героиня Мириам Леони - бывшая Мисс Италия 2008. Совсем недавно вы могли видеть её в комедии «Афера в маленьком городе» и очередном сериале про семейство Медичи. Фильм Фонтаны и Стази, как вы догадываетесь, тоже про семейные ценности. Пусть и в несколько отмороженном виде. Точнее, наоборот замороженном. Согласен, не самая обычная комедия для новогодних каникул, но зато побуждающая еще раз забраться в собственный холодильник и проверить, что там скрывается за тазиками с салатом и ледяными окорочками.

Феликс Зилич