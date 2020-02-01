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A Russian Youth Мальчик русский 2018 / Россия
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Мальчик русский»

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Следом за Кантемиром Балаговым, покорившим в 2017 году Канны своей «Теснотой», мировые фестивали отправился штурмовать другой ученик мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Александр Золотухин. В секции «Форум» Берлинского фестиваля состоялась мировая премьера его дебютной полнометражной работы «Мальчик русский». Помимо «Кислоты» Александра Горчилина, представленной в «Панораме», это единственная картина российского режиссёра…

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gorodovoi5 1 февраля 2020, 13:28
Оценка
Просто дрянь , по кадрам которые показали .Но по моменту где парнишка одевает повязку , похоже про крепость ОСОВЕЦ "" АТАКУ МЕРТВЕЦОВ ""( 1915 ГОД )
1 февраля 2020, 13:28 Ответить
tavolga 22 марта 2020, 12:26
Вспомнилась идея Льва Гумилева о народах, об их развитии, расцвете. Почему так пронзительно безрассуден мальчик в своём стремлении не просто жить, а быть полезным, до последнего дыхания служить? Какая пропасть между ним, тогдашним и современными мальчиками!
Ещё нет Великой Отечественной войны, нет даже революции, а ведь уже неведомо кем, неведомо где проложен этот нелёгкий путь народа. Народа, которому выпало вот так жить- без оглядки на свое личное благополучие. Ещё не были пропеты строки песни "мы за ценой не постоим", а мальчик уже эту идею воплотил.
Мне не кажется его жизнь бессмысленной. Именно потому, что мы все - потомки таких мальчиков. Не все выжили. Тем больше должно быть чувство безмерной благодарности к ним. Ведь это наши деды и прадеды прошли через горнило страшных войн. Тогда таких было много, сейчас все перевернулось. И мы перестали быть альтруистами, для нас теперешних цена собственной жизни неизмеримо больше всего остального.
Зачем музыка? Она очень органично вплелась. Как прелюдия перед чем-то большим и значимым. Перед которым даже гибель мальчика не будет концом.
22 марта 2020, 12:26 Ответить
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