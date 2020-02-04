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«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши

4 февраля 2020 00:00
«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши

Александр Золотухин привёз в Берлин драму «Мальчик русский».

 

Следом за Кантемиром Балаговым, покорившим в 2017 году Канны своей «Теснотой», мировые фестивали отправился штурмовать другой ученик мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Александр Золотухин. В секции «Форум» Берлинского фестиваля состоялась мировая премьера его дебютной полнометражной работы «Мальчик русский». Помимо «Кислоты» Александра Горчилина, представленной в «Панораме», это единственная картина российского режиссёра на фестивале, поэтому считаем долгом вам о ней рассказать.

Александр Золотухин родился в украинском городе Запорожье, но с пяти лет жил в Кабардино-Балкарии. Прежде чем увлечься режиссурой, он изучал программирование. В мастерскую Александра Сокурова автор «Мальчика русского» попал не сразу — какое-то время Золотухин учился на заочном отделении режиссуры в петербургском Институте кино и телевидения, но затем Сокуров открыл ту самую студию в Нальчике, куда после посещения нескольких лекций и перевелся молодой режиссёр.

«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши
Мальчик русский

«Мальчик русский» переносит зрителя во времена Первой мировой войны. В 1916 году на фронт добровольцем заступает простой деревенский парень. Гремят первые взрывы, немцы выпускают газ, и в первом же бою мальчик теряет зрение. Возвращаться в родное село он не намерен, и ему удаётся остаться в армейских рядах на позиции слухача. Теперь его задача — при помощи огромного рупора обнаруживать вражеские объекты в небе. А параллельно с основным действием мы попадаем на репетицию оркестра «Таврический», исполняющего Концерт №3 для фортепиано Сергея Рахманинова.

Идея фильма пришла к Александру Золотухину ещё во время обучения на третьем курсе мастерской. Причиной тому послужили увиденные им в интернете фотографии громадных аппаратов, которые тут же его заинтересовали. Так в голове начинающего постановщика стали появляться отдельные фрагменты сюжета, которые обрели законченную форму спустя два года обсуждений с учителем. Судьба будущего проекта сложилась удачно — фильм, названный «Слухач» (затем сменивший название на «Мальчик русский»), получил государственное финансирование. После этого при содействии фонда «Пример интонации» на киностудии «Ленфильм» начались съёмки, завершившиеся летом 2018 года.

«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши
Мальчик русский

Та часть картины, которая показывает Первую мировую войну, стилизована под выцветшую зернистую пленку, что делает её максимально аутентичной. Нельзя не отметить заслугу оператора Айрата Ямилова — также начинающего кинематографиста, до этого работавшего над «Софичкой» Киры Коваленко (ещё одной ученицы Сокурова). Благодаря эффекту старины и вплетённым в сюжетную канву сценам с оркестром может создаться ощущение, что перед нами чьё-то воспоминание или попросту фантазия, которая может посетить во время прослушивания музыки. Той самой, которую исполняет в фильме оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Но всё-таки главное открытие «Мальчика русского» — это Владимир Королев, исполнивший роль слухача. Будущую звезду своего дебюта Золотухин нашел в детском доме. Подобно герою Алексея Кравченко в ленте Элема Климова «Иди и смотри», слухач проходит сквозь удивительные внешние метаморфозы, хоть и не такие пугающие.

«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши
Мальчик русский

Большинство актеров также не профессионалы (их искали в военных училищах и на заводах), благодаря чему на экране мы видим не типичные образы мужественных солдат, а самых обыкновенных людей, речь и манеры которых не оставляют сомнений, что действие действительно разворачивается в годы Первой мировой. И хотя режиссёр признаётся, что не ставил своей целью достоверно передать атмосферу эпохи, всё же у него это получилось.

Олеся Трошина

Олеся Трошина
Олеся Трошина
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