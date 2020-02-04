«Мальчик русский»: Рецензия Киноафиши

Следом за Кантемиром Балаговым, покорившим в 2017 году Канны своей «Теснотой», мировые фестивали отправился штурмовать другой ученик мастерской Александра Сокурова в Нальчике — Александр Золотухин. В секции «Форум» Берлинского фестиваля состоялась мировая премьера его дебютной полнометражной работы «Мальчик русский». Помимо «Кислоты» Александра Горчилина, представленной в «Панораме», это единственная картина российского режиссёра на фестивале, поэтому считаем долгом вам о ней рассказать.

Александр Золотухин родился в украинском городе Запорожье, но с пяти лет жил в Кабардино-Балкарии. Прежде чем увлечься режиссурой, он изучал программирование. В мастерскую Александра Сокурова автор «Мальчика русского» попал не сразу — какое-то время Золотухин учился на заочном отделении режиссуры в петербургском Институте кино и телевидения, но затем Сокуров открыл ту самую студию в Нальчике, куда после посещения нескольких лекций и перевелся молодой режиссёр.

Мальчик русский

«Мальчик русский» переносит зрителя во времена Первой мировой войны. В 1916 году на фронт добровольцем заступает простой деревенский парень. Гремят первые взрывы, немцы выпускают газ, и в первом же бою мальчик теряет зрение. Возвращаться в родное село он не намерен, и ему удаётся остаться в армейских рядах на позиции слухача. Теперь его задача — при помощи огромного рупора обнаруживать вражеские объекты в небе. А параллельно с основным действием мы попадаем на репетицию оркестра «Таврический», исполняющего Концерт №3 для фортепиано Сергея Рахманинова.

Идея фильма пришла к Александру Золотухину ещё во время обучения на третьем курсе мастерской. Причиной тому послужили увиденные им в интернете фотографии громадных аппаратов, которые тут же его заинтересовали. Так в голове начинающего постановщика стали появляться отдельные фрагменты сюжета, которые обрели законченную форму спустя два года обсуждений с учителем. Судьба будущего проекта сложилась удачно — фильм, названный «Слухач» (затем сменивший название на «Мальчик русский»), получил государственное финансирование. После этого при содействии фонда «Пример интонации» на киностудии «Ленфильм» начались съёмки, завершившиеся летом 2018 года.

Мальчик русский

Та часть картины, которая показывает Первую мировую войну, стилизована под выцветшую зернистую пленку, что делает её максимально аутентичной. Нельзя не отметить заслугу оператора Айрата Ямилова — также начинающего кинематографиста, до этого работавшего над «Софичкой» Киры Коваленко (ещё одной ученицы Сокурова). Благодаря эффекту старины и вплетённым в сюжетную канву сценам с оркестром может создаться ощущение, что перед нами чьё-то воспоминание или попросту фантазия, которая может посетить во время прослушивания музыки. Той самой, которую исполняет в фильме оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Но всё-таки главное открытие «Мальчика русского» — это Владимир Королев, исполнивший роль слухача. Будущую звезду своего дебюта Золотухин нашел в детском доме. Подобно герою Алексея Кравченко в ленте Элема Климова «Иди и смотри», слухач проходит сквозь удивительные внешние метаморфозы, хоть и не такие пугающие.

Мальчик русский

Большинство актеров также не профессионалы (их искали в военных училищах и на заводах), благодаря чему на экране мы видим не типичные образы мужественных солдат, а самых обыкновенных людей, речь и манеры которых не оставляют сомнений, что действие действительно разворачивается в годы Первой мировой. И хотя режиссёр признаётся, что не ставил своей целью достоверно передать атмосферу эпохи, всё же у него это получилось.

Олеся Трошина