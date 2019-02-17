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Айка Айка
Киноафиша Фильмы Айка Отзывы о фильме «Айка»
Айка 2018 / Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Айка»

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Хлопьями падает снег на промокшую куртку насыщенного синего цвета. Молодая девушка-киргизка, сгибаясь пополам, бежит подальше от роддома — там остался новорожденный и ненужный ей ребенок. Её зовут Айка, она — одна из многочисленных нелегалов, которые сбежали в Россию в поисках лучшей доли. Огромная Москва, этот современный Вавилон, оказывается местом неприветливым и до ужаса бесчеловечным. Сразу после родов Айка отправляется на работу, где в тесном подвале вместе с другими женщинами…

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Rabit Badahsanov 17 февраля 2019, 21:46
Оценка
Не понравился. Весь фильм она куда то идет. И конец обрывается.
17 февраля 2019, 21:46 Ответить
Александр Кенсин 13 марта 2019, 05:45
Айка в мрачной и заснеженной Москве
Чернушно-правдивое кино про гастарбайтеров. Одна из них - Айка, которая родила ребёнка, а потом сбежала из роддома. Про все ее мучения и страдания и снят фильм, будто из-за ее плеча, т.е. это даже не глазами ее, а глазами кого-то, кто рядом. Со всеми плюсами и минусами всего этого. Снял картину Сергей Дворцевой и да, она в чем-то перекликается с "Кроткой", только там была фантазия - а что бы было, если бы у власти были некие цари-деспоты, а здесь - то, что вполне реально. Описание на кинопоиске бредовое, как часто и бывает, ибо не думала про разлуку с ребенком Айка. A фильм неплохой, но не более чем, хотя снимался, по словам режиссера шесть лет и очень похож на документальный, хотя и игровой.
Есть и дырки, и нелепые режиссерские решения: да, девушка сбежала из роддома и быстренько вернулась на одну из нескольких работ: ощипывать куриц, что вполне нормально и вписывается в созданную реальность, но потом внезапно выясняется, что за Айкой гоняются бандюганы, так как она взяла у них в долг 200 000 р. на открытие своего дела - мастерской по пошиву чего-то там, взяла на цех. Но что и почему - так и останется неизвестным зрителю, а сама девушка не производит впечатления деловой. Айка только прячется, так как в Москве нелегально и дрожит. Куда ушли деньги и на что - непонятно. Айке плохо, да еще болит грудь - нужно сцеживать молоко. Вот про всё это и сделан фильм. А плохо ей, потому что она зачем-то приехала в Москву, даже медсестра ее ругает за это, за то, что понаехала. А дальше-то что? Ребенка бросила. Есть и другие гастарбайтеры, которых ловят, бьют, но те продолжают жить и работать, а на фоне них Айка выглядит хуже всех, хотя ей случайно удается избежать облавы. Еще одна проблема фильма - оборванная концовка. Айка так и бегает от своих проблем, от бандитов, от мафии, от полиции, от всех. И ничего хорошего ее не ждет. И оборвав фильм на полуслове, режиссер то ли не сумел его закончить, то ли решил, что лучше не надо, ибо будет полный мрак. После просмотра остается больше недоумения и вопросов и... и мыслей, что лучше бы режиссёр снял настоящую документалку про жизнь гастарбайтеров, такую, как есть, а не художественное кино.

© Текст by sunsinta, 2019
13 марта 2019, 05:45 Ответить
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