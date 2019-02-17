Наша рецензия

Хлопьями падает снег на промокшую куртку насыщенного синего цвета. Молодая девушка-киргизка, сгибаясь пополам, бежит подальше от роддома — там остался новорожденный и ненужный ей ребенок. Её зовут Айка, она — одна из многочисленных нелегалов, которые сбежали в Россию в поисках лучшей доли. Огромная Москва, этот современный Вавилон, оказывается местом неприветливым и до ужаса бесчеловечным. Сразу после родов Айка отправляется на работу, где в тесном подвале вместе с другими женщинами…