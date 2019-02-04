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Русское краткое. Выпуск 2
Отзывы о фильме «Русское краткое. Выпуск 2»
Русское краткое. Выпуск 2
2018 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
11
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tanita_ru
4 февраля 2019, 15:19
Оценка
Фильмы сильные, но тяжелые; единственная "комедия" оказалась очень "черной". Но судя по тому, что после просмотра фильма захотелось пойти в кино еще, фильмы хорошие. Вызывает желание еще смотреть кино, а не отбивает его )
4 февраля 2019, 15:19
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