«Поколение.BY» объединяет фильмы «Друзья по переписке» Неллы Василевской, «Одной крови» Митрия Семёнова-Алейникова и дебютную картину Сергея Сергиенко «Коля едзе». Автор каждой из новелл по-своему, опираясь на собственное ощущение правды, рассматривает несколько аспектов жизни молодых: отношения, взаимопонимание, родители, внешний мир, самоидентификация, любовь, ненависть, дружба.

«ДРУЗЬЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ» (БЕЛАРУСЬ, 2017; 22 МИНУТЫ)

Антон и Лиза знакомы уже год и влюблены друг в друга, но общаются исключительно через социальные сети, так как живут в разных городах. Антон решается приехать из Москвы к Лизе в Минск, чтобы перевести их отношения в реальность. Герои знают друг о друге практически все, но физическая близость подразумевает новые открытия и другие способы коммуникации, пока незнакомые влюбленным.

«КОЛЯ ЕДЗЕ» (БЕЛАРУСЬ, 2017; 31 МИНУТА)

Выходной день обычной семьи превращается в детектив. Родители оставляют старшего сына Женю присмотреть за младшим Колей, а сами едут праздновать годовщину свадьбы. Как назло, в этот же день — «днюха» у Жениного друга, и теперь он не может туда пойти. Но случается чудо: за Колей приезжает машина из социального центра. Старший брат свободен! А затем Коля — подросток с ментальной инвалидностью, похожий на доверчивого ребенка, — пропадает, теряется в огромном городе… Как поведут себя Женя, его девушка, их друзья? Что они выберут — будут праздновать дальше или бросятся на поиски Коли? И как их изменит этот выбор?

«ОДНОЙ КРОВИ» (БЕЛАРУСЬ, 2015; 15 МИНУТ)

Один — доброжелательный, второй — бешеный. Один — ответственный, второй — решительный. Они братья. Но чего стоит это братство? И через какие испытания нужно пройти, чтобы, наконец, понять друг друга? Взрывная социальная драма с неожиданным финалом и самый успешный короткометражный белорусский фильм, показанный на 70 фестивалях.