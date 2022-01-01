Нерешительный, 2017

Саситха работает курьером в почтовой компании. Денег не хватает, девушки нет — как и многие его сверстники он мечтает уехать из страны туда, где все, конечно, иначе. Пытаясь выбраться из своего замкнутого мира, Саситха заводит отношения с немолодыми и одинокими женщинами, которым развозит посылки. Осознав, что эти отношения ни к чему привести не могут, он пытается найти себе пару в интернете, общаясь в Скайпе и Фейсбуке с девушками, которые смогли найти работу и уехать из страны. Очередная неудача приводит его на грань отчаяния.