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Нерешительный
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Bahuchithawadiya

Нерешительный, 2017

2017 / Шри-Ланка
6.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

Саситха работает курьером в почтовой компании. Денег не хватает, девушки нет — как и многие его сверстники он мечтает уехать из страны туда, где все, конечно, иначе. Пытаясь выбраться из своего замкнутого мира, Саситха заводит отношения с немолодыми и одинокими женщинами, которым развозит посылки. Осознав, что эти отношения ни к чему привести не могут, он пытается найти себе пару в интернете, общаясь в Скайпе и Фейсбуке с девушками, которые смогли найти работу и уехать из страны. Очередная неудача приводит его на грань отчаяния.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Малака Деваприя
В ролях
Калана Гунасекара
Вина Джаякоди
Лакшман Мендис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нерешительный 1 постер
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