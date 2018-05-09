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Yomeddine
Yomeddine
Yomeddine, 2018
2018 / Египет / США / Австрия
7.3
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
комедия
приключения
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7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2018
Премьера в мире
9 мая 2018
Режиссер
А. Б. Шоки
В ролях
Шахира Фахми
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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