Пятое Солнце, 2017

«Пятое Солнце» пристально изучает такой жизненный уклад, в котором вся ваша жизнь умещается в рюкзак и даёт вам совершенно новые представления о свободе. Странствование — это такая форма бродяжничества, или, скорее, внутреннее путешествие, которое происходит в вас, когда вы наконец добираетесь до конца пути? Это один из вопросов, который поставили перед собой режиссеры фильма, решив последовать за Пану, финским путешественником, который проделывает путь от Хельсинки до Австралии в погоне за полным солнечным затмением. За неделю до затмения происходит кое-что ужасное, и то, что казалось провалом задуманного фильма, оказывается самым логичным его концом. Мировая премьера ленты прошла в феврале этого года на одном из самых престижных фестивалей документального кино в Европе — «DocPoint» в Финляндии. В конкурсной программе «ДОКера» в Москве состоится Российская премьера фильма. Показ пройдёт при поддержке Посольства Финляндии. Авторы фильма Кристиана Печчи и Маттео Магги лично представят картину московским зрителям, а после показа ответят на их вопросы.