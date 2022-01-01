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Пятое Солнце
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The Fifth Sun

Пятое Солнце, 2017

2017 / Финляндия
6.3 Оцените
15 голосов
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О фильме

«Пятое Солнце» пристально изучает такой жизненный уклад, в котором вся ваша жизнь умещается в рюкзак и даёт вам совершенно новые представления о свободе. Странствование — это такая форма бродяжничества, или, скорее, внутреннее путешествие, которое происходит в вас, когда вы наконец добираетесь до конца пути? Это один из вопросов, который поставили перед собой режиссеры фильма, решив последовать за Пану, финским путешественником, который проделывает путь от Хельсинки до Австралии в погоне за полным солнечным затмением. За неделю до затмения происходит кое-что ужасное, и то, что казалось провалом задуманного фильма, оказывается самым логичным его концом. Мировая премьера ленты прошла в феврале этого года на одном из самых престижных фестивалей документального кино в Европе — «DocPoint» в Финляндии. В конкурсной программе «ДОКера» в Москве состоится Российская премьера фильма. Показ пройдёт при поддержке Посольства Финляндии. Авторы фильма Кристиана Печчи и Маттео Магги лично представят картину московским зрителям, а после показа ответят на их вопросы.

6.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Кристиана Печчи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пятое Солнце 1 постер
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