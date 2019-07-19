Наша рецензия

Айван (Тео Джеймс) – профессиональный вор. Но его интересуют не дорогие машины или телевизоры, даже не банковские ячейки или содержимое вашего кошелька. Айван специализируется на предметах искусства. Естественно, для того, чтобы продуктивно работать в этом, кхм, бизнесе, нужно обладать основательным набором навыков. Кроме умения планировать, лгать, притворяться, использовать современные шпионские гаджеты, нужно разбираться в искусстве, с этим у Айвана проблемы нет, он получил профильное…