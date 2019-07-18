«Искусство обмана»: Рецензия Киноафиши

Айван (Тео Джеймс) – профессиональный вор. Но его интересуют не дорогие машины или телевизоры, даже не банковские ячейки или содержимое вашего кошелька. Айван специализируется на предметах искусства. Естественно, для того, чтобы продуктивно работать в этом, кхм, бизнесе, нужно обладать основательным набором навыков. Кроме умения планировать, лгать, притворяться, использовать современные шпионские гаджеты, нужно разбираться в искусстве, с этим у Айвана проблемы нет, он получил профильное образование. Он хотел бы уйти из нелегального бизнеса, но старые долги перед Димитрием (Фред Меламед) не отпускают. А тут ещё красотка в обтягивающем платье Элиз (Эмили Ратаковски) начинает свою игру, насколько честна она с Айваном?

Как вообще можно воровать предметы искусства? Кажется, что это нереально. Но была же как-то украдена «Мона Лиза» в 1911 году, да и недавний вынос из Третьяковской галереи полотна Куинджи показывает, что не так всё сложно. Главное – наличие плана, много наглости и немного везения. Отчасти, об этом «Искусство обмана».

Фильм обладает достойным набором художественных средств, которые ценятся поклонниками кино об ограблениях. В первую очередь – дотошно, но динамично показанные «дела». Главный герой очень элегантно, с использованием высокотехнологичного оборудования и под энергичную музыку (ближайшие референсы – дуэт Резнор-Росс или Гарри Грегсон-Уильямс) всего за несколько минут избавляет ценителей прекрасного от дорогих их сердцу артефактов. Без красиво снятых ограблений подобный фильм не состоялся бы, но в этом компоненте с фильмом всё в порядке.

«Искусство обмана»

Ещё один важный компонент – закрученный, но после развязки понятный сюжет. Все детали паззла в конце фильма должны сойтись. Для этого необязательно сочинить историю высшей степени оригинальности, в конце концов, мы говорим о жанре с устоявшимся набором тропов и клише. Основное отличие «Искусства обмана» от подобных ему фильмов скорее в предмете кражи. Искусством здесь любуются, активно его обсуждают, но всё это – прелюдия перед воровством. «Искусство обмана» совершает небольшой экскурс в мир одержимых искусством, готовых ради него нарушить закон (правда, лучше всего, чужими руками). Среди замеченных в фильме предметов искусства – работы Джакометти, Дега, Модильяни и даже автопортрет Гитлера.

Персонажи в фильмах об ограблении редко получаются по-настоящему объемными. Обычно героев слишком много, чтобы их успеть раскрыть, как например в оушеновской франшизе. Но история, рассказанная в «Искусстве обмана» крутится во многом вокруг одного героя – Айвана – поэтому времени подробно о нём рассказать у создателей фильма хватает. Особенно на пользу здесь история с больным биполярным расстройством братом (небольшой, но яркий выход Эбона Мосс-Бакрака).

У Ратаковски экранного времени меньше, но и ей удалось посолировать в нескольких сценах, показать, что её персонаж не просто красивая дурочка. Отчасти жаль, что герои Джеймса и Ратаковски в фильме не столько противостоят друг другу, сколько работают вместе. Впрочем, соединив усилия, им удаётся закручивать интригу в два раза сложнее.

Что немного удивляет – в последнее время нас приучили к легкомысленным фильмам об ограблении («Иллюзия Обмана», например), в которых много юмора. Тон «Искусства обмана» не назовёшь унылым или мрачным, без юмора всё равно не обошлись, но это довольно серьёзное кино, с тёмной цветокоррекцией и нешуточным накалом драматизма в некоторых сценах. Создается впечатление, что режиссёр Мэтт Аселтон специально так сделал, чтобы полностью отойти от возможных пародийных коннотаций. И у него получается. Очень важно, что даже в таком знакомом жанре фильм остаётся самостоятельным произведением искусства. Но его лучше не красть.

Петр Волошин