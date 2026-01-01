Оповещения от Киноафиши
Фильмография
Марико Кага
Mariko Kaga
Марико Кага
Марико Кага
Mariko Kaga
Дата рождения
11 декабря 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Токио, Япония
Рост
156 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.9
Мутная река
(1981)
7.7
Бледный цветок
(1964)
6.8
Слезы на львиной гриве
(1962)
Фильмография Марико Кага
6.3
Ослепительный блеск
Kira kira hikaru
комедия, мелодрама
1992, Япония
7.9
Мутная река
Doro no kawa
драма
1981, Япония
7.7
Бледный цветок
Kawaita hana
триллер, криминал
1964, Япония
6.8
Слезы на львиной гриве
Namida o shishi no tategami ni
драма
1962, Япония
