Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовные штучки"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кафе Люмьер
Кафе Люмьер, 2003: актеры и роли
Kôhî jikô
Кафе Люмьер
2003 / Япония / Тайвань
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Кафе Люмьер, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хоу Сяосянь
Hou Hsiao-Hsien
В ролях
Ё Хитото
Таданобу Асано
Tadanobu Asano
Масато Хагивара
Masato Hagiwara
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?