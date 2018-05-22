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Бэтмен-ниндзя
Отзывы о мультфильме «Бэтмен-ниндзя»
Batman Ninja
Бэтмен-ниндзя
2018 / Япония / США
Трейлер
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Таня Шебуняева
22 мая 2018, 21:12
Когда он выедет
22 мая 2018, 21:12
0
0
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Киноафиша.инфо
23 мая 2018, 11:53
в ответ на сообщение
Таня Шебуняева от 22 мая 2018, 21:12
Таня, добрый день!
Пока нет данных о дате проката фильма, вы можете поставить отметку "узнать о выходе в прокат", и как только дата появится, у вас будет оповещение
23 мая 2018, 11:53
0
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Пока нет данных о дате проката фильма, вы можете поставить отметку "узнать о выходе в прокат", и как только дата появится, у вас будет оповещение
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