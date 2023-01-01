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Моего брата зовут Роберт, и он идиот Моего брата зовут Роберт, и он идиот
Киноафиша Фильмы Моего брата зовут Роберт, и он идиот Моего брата зовут Роберт, и он идиот, 2018: актеры и роли
Mein Bruder Robert Моего брата зовут Роберт, и он идиот 2018 / Германия
5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Моего брата зовут Роберт, и он идиот, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Грёнинг Philip Gröning
В ролях
Йозеф Маттес Josef Mattes Сюзанна Вуэст Сюзанна Вуэст Susanne Wuest Штефан Конарске Stefan Konarske Каролина Дафне Поркари Karolina Porcari Урс Юккер Урс Юккер Urs Jucker Генри Арнольд Henry Arnold
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