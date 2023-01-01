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Моего брата зовут Роберт, и он идиот
Моего брата зовут Роберт, и он идиот, 2018: актеры и роли
Mein Bruder Robert
Моего брата зовут Роберт, и он идиот
2018 / Германия
5.3
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Моего брата зовут Роберт, и он идиот, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филип Грёнинг
Philip Gröning
В ролях
Йозеф Маттес
Josef Mattes
Сюзанна Вуэст
Susanne Wuest
Штефан Конарске
Stefan Konarske
Каролина Дафне Поркари
Karolina Porcari
Урс Юккер
Urs Jucker
Генри Арнольд
Henry Arnold
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