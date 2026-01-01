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Фильмография
Моритц Лой
Moritz Leu
Киноафиша
Персоны
Моритц Лой
Моритц Лой
Moritz Leu
Дата рождения
1 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
4 короля
(2015)
5.1
Моего брата зовут Роберт, и он идиот
(2018)
Фильмография Моритц Лой
5.1
Моего брата зовут Роберт, и он идиот
Mein Bruder Robert
драма
2018, Германия
6.8
4 короля
4 Könige
драма
2015, Германия
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