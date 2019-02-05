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Семья по-быстрому Семья по-быстрому
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Instant Family Семья по-быстрому 2018 / США
8.0 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Семья по-быстрому»

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Светлана Бикметова 5 февраля 2019, 17:24
Оценка
Фильм понравился, добрый семейный фильм
5 февраля 2019, 17:24 Ответить
galiullin-marat 6 февраля 2019, 10:47
Оценка
Очень понравился. Лайтовый и добрый
6 февраля 2019, 10:47 Ответить
111kat000 8 февраля 2019, 09:17
Оценка
Отличная комедия! Был момент, даже проплакалась.
8 февраля 2019, 09:17 Ответить
Nadezhda Kuzmina 10 февраля 2019, 13:32
Оценка
Не плохой фильм. Но ожидали большего. На 3 с плюсом
10 февраля 2019, 13:32 Ответить
Сергей Терещенко 30 апреля 2019, 21:52
Оценка
Сценарий очень слабый, дети играют очень хорошо. Общая оценка - троечка.
30 апреля 2019, 21:52 Ответить
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