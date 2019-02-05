Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Семья по-быстрому
Отзывы о фильме «Семья по-быстрому»
Instant Family
Семья по-быстрому
2018 / США
Трейлер
8.0
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Семья по-быстрому»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Светлана Бикметова
5 февраля 2019, 17:24
Оценка
Фильм понравился, добрый семейный фильм
5 февраля 2019, 17:24
0
0
Ответить
galiullin-marat
6 февраля 2019, 10:47
Оценка
Очень понравился. Лайтовый и добрый
6 февраля 2019, 10:47
0
0
Ответить
111kat000
8 февраля 2019, 09:17
Оценка
Отличная комедия! Был момент, даже проплакалась.
8 февраля 2019, 09:17
1
0
Ответить
Nadezhda Kuzmina
10 февраля 2019, 13:32
Оценка
Не плохой фильм. Но ожидали большего. На 3 с плюсом
10 февраля 2019, 13:32
0
0
Ответить
Сергей Терещенко
30 апреля 2019, 21:52
Оценка
Сценарий очень слабый, дети играют очень хорошо. Общая оценка - троечка.
30 апреля 2019, 21:52
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Король неба
1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
29 комментариев
Вызов
233 комментария
Финист. Первый богатырь
1 комментарий
Эпидемия: Вирус 32
1 комментарий
Чужой. Вторжение
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail