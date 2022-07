1 Ole Ole Polka Jack Black Polka Band 4:34

2 Pennsylvania Polka Jack Black Polka Band 2:39

3 Everybody Polka Jack Black Polka Band 3:34

4 Kosil Ojciec Siano Jack Black Polka Band 2:39

5 Miala Baba Koguta Jack Black Polka Band 0:56

6 Lou Laroue Show Polka Jack Black Polka Band 0:27

7 More Is My Love Jack Black Polka Band 4:08

8 Clarinetter’s Polka (Instrumental) Jack Black Polka Band 3:45

9 To Be an American Jack Black Polka Band 2:13

10 Pierogi Baby Polka Jack Black Polka Band 3:28

11 Polka Bubbles Jack Black Polka Band 3:21

12 Red Apple Oberek Jan Lewan & His Orchestra 2:21

13 Thank You So Much Jesus Jack Black Polka Band 1:13