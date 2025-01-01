Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes

Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями

Первый дубль 8 сезона «Шефа» снят: в новых сериях (а их будет 30) — шокирующие тайны из прошлого героя, а что еще?

Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Нолан многое потеряет, если наплюет на оригинал: Зендея станет Афиной — но какие еще боги должны появиться в «Одиссее»

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг